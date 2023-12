Decreto Crescita, niente proroga: frena il mercato della Serie A

Le squadre di Serie A erano fiduciose sul fatto che il Decreto Crescita potesse essere prorogato per almeno un paio di mesi, invece dal 1 gennaio scomparirà

I club indignati dalla decisione, in prima linea ha parlato Lotito della Lazio, ma ora il mercato della Serie A rischia di subire un brusco rallentamento: Buchanan all’Inter o Guirassy al Milan tutti colpi da ristudiare e ridefinire eventualmente, ma ora più complicati. «La mancata proroga produrrà infatti minore competitività delle squadre, con conseguente riduzione dei ricavi, minori risorse da destinare ai vivai, minore indotto e dunque anche minor gettito per l’erario» ha scritto in una nota la Lega. Lo scrive Tuttosport.