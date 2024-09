Del Piero: «Juve? Ora vi spiego la STRATEGIA GIUSTA facendo parallelismi con quello sport»

Ospite al paddock di Monza per assistere al Gran Premio di Formula 1, la leggenda della Juventus Alessandro Del Piero ha parlato così: tra la corsa e ovviamente parallelismi con il calcio.

DEL PIERO – «La strategia giusta è cercare un posto fresco all’ombra, bere qualcosina e godersi lo spettacolo (ride, ndr). Come si gestiscono i momenti difficili come li ho gestiti io alla Juve? Devi fare dei piani, ma avere anche la possibilità di gestire situazioni diverse e improvvisare. Ogni tanto in Formula 1 accadono cose non previste».