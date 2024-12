Della Valle: «Calciomercato? Oltre a Danilo, la Juve sta provando a trattare per quel giocatore. Sulla Nazionale»

Della Valle in esclusiva a Juventusnews24: le dichiarazioni della giornalista de La Gazzetta dello Sport dal momento dei bianconeri al calciomercato

In esclusiva a Juventusnews24.com, è intervenuta la giornalista de La Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle. Ecco le sue dichiarazioni sul calciomercato Juve e non solo, dai nomi più caldi per gennaio al momento dei bianconeri.

Sull’asse Napoli-Juve, oltre a Danilo, si sta parlando anche di Raspadori e Fagioli. Lei ha conferme a riguardo?

«So con certezza che il Napoli ha cercato Fagioli, ma il centrocampista non è convinto di lasciare la Juve, anche se vorrebbe più spazio. Quanto a Raspadori, alla Juve piace ma lo vorrebbe solamente in prestito per non precludersi un colpo in attacco in estate».

Infine sulla Nazionale: le sta piacendo la nuova Italia di Spalletti dopo il flop di Euro 2024?

«Spalletti sta facendo un buon lavoro, sicuramente le ultime partite sono state convincenti ma il vero banco di prova sarà la qualificazione al Mondiale. L’Italia non può permettersi di fallirla un’altra volta».