Dembele Juve, in Spagna sicuri: «C’è l’accordo!»

Dalla Spagna sono sicuri che la Juve abbia convinto Dembélé a trasferirsi a partire da giugno 2022. I dettagli

Dembélé diventerà un giocatore della Juve a partire dal giugno del 2022. A riportare la bomba di mercato è Sport.

Dalla Spagna, in particolare, riferiscono che il francese abbia deciso di non rinnovare il contratto in scadenza col Barcellona e che i bianconeri avrebbero raggiunto un principio di accordo per il trasferimento a parametro zero con il suo agente, Moussa Sissoko. Per Dembélé hanno manifestato interesse anche Psg e Manchester United.