Demiral, maxi squalifica per il gesto estremista: niente Olanda

La Uefa ha deciso di squalificare Demiral per il gesto dei Lupi Grigi durante Austria-Turchia: il difensore salta l’Olanda e non solo

L’UEFA squalificherà a Demiral per due giornate ad Euro 2024 per il gesto che ha compiuto durante l’esultanza (il saluto dei Lupi Grigi, organizzazione turca di estrema destra) in occasione della vittoria della Turchia contro l’Austria in cui ha segnato una doppietta.

L’indiscrezione la lancia il giornale tedesco BILD. In caso di conferma Demiral salterà per squalifica la partita con l’Olanda e l’eventuale semifinale.