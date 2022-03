Denis: «Atalanta Napoli? Partita speciale per me. Con Gasperini mi sarei divertito»

German Denis, attaccante della Reggina, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista della sfida tra Atalanta e Napoli

ATALANTA-NAPOLI – «Sarà una partita speciale per me e mi aspetto una gara aperta. Punti importanti per entrambe. Il Napoli perdono di più senza Osimhen rispetto all’Atalanta senza Zapata. Mertens non ti dà le stesse soluzioni del nigeriano. Se si fosse giocato al Maradona avrei detto gli azzurri, ma a Bergamo sarà dura»

ATALANTA – «Lasciare Bergamo fu una scelta sbagliata, giocare con Gasperini mi sarei divertito. Tra lui e Spalletti scelgo il primo per il tipo di calcio. La Dea può arrivare in fondo anche in Europa League, l’ho vista bene».