Tare avverte la Lazio: «Roma ferita, ma noi cerchiamo continuità»

Reduce da quattro vittorie di fila, la Lazio cerca continuità nel derby contro la Roma: l’analisi del diesse Igli Tare

Roma-Lazio, una squadra che cerca il riscatto mentre l’altra vuole dare continuità all’ottimo periodo. Intervistato da Sky Sport, il ds biancoceleste Igli Tare ha presentato così il derby della Capitale: «Dobbiamo dare continuità alle quattro vittorie: troviamo di fronte un avversario ferito, siamo consapevoli che sarà una partita difficile ma dobbiamo cercare di dare continuità alla classifica e di vincere fuori casa».

Continua Igli Tare, analizzando il momento della formazione biancoceleste: «Dobbiamo trovare l’equilibrio davanti e in difesa: dopo una partenza non buona, la squadra nelle ultime quattro partite è cresciuta in maniera importante. C’è la consapevolezza di essere una grande squadra». Infine, una battuta sul momento giallorosso: «La Roma gioca la Champions League, ha dei problemi perché ha cambiato tanto ed è normale che ci siano delle difficoltà».