Designazioni arbitrali, 3ª giornata di Serie A 2018/2019: sarà Guida a dirigere il big match di Milano tra Milan e Roma

Sarà Guida a dirigere il big match della terza giornata tra Milan e Roma, in programma domani sera a San Siro alle ore 20. Il fischietto napoletano sarà aiutato da Carbone e Passeri mentre il quarto uomo sarà Chiffi. Al Var ci sarà Mazzoleni. L’anticipo del sabato alle ore 18 tra Bologna e Inter sarà diretto invece da Di Bello, con Alassio e Lo Cicero come guardalinee. Quarto uomo Abbatista, mentre al Var Irrati. L’anticipo del sabato sera tra Parma e Juve vedrà come fischietto principale Doveri, coadiuvato da Ranghetti e Di Iorio. Quarto uomo Aureliano, al Var Fabbri.

Passiamo quindi alle gare della domenica. Fiorentina-Udinese sarà diretta da Giua, Atalanta-Cagliari da Maresca mentre Chievo-Empoli da Giacomelli. Il derby laziale tra Lazio e Frosinone sarà arbitrato da Calvarese, Sampdoria-Napoli da Massa, Sassuolo-Genoa da Rocchi e per finire Torino-Spal da Pasqua.