Di Biagio: “Salvezza? Per alcuni è da pazzi” – VIDEO

Il tecnico della SPAL Luigi Di Biagio è intervenuto al termine del match contro l’Udinese, perso dalla compagina biancazzurra. Ecco le sue parole rilasciate in conferenza stampa:

«Domani mattina ripartirò per cercare di fare il miracolo calcistico. Ci prendono per matti ora a parlare di salvezza, ma finché non la matematica non ci condanna dobbiamo provarci. E dobbiamo farlo per rispetto ad alcune persone».