Di Canio ATTACCA Calhanoglu: «Si CREDE Xavi o Iniesta, ma l'Inter non ha fuoriclasse...»

Le parole di Paolo Di Canio, ex attaccante, sulle prestazioni di Hakan Calhanoglu con l’Inter. Tutti i dettagli

Paolo Di Canio, ex attaccante della Lazio, ha parlato a Il Messaggero delle prestazioni di Hakan Calhanoglu nell’ultima stagione con l’Inter.

SPAGNA-ITALIA – «Ho visto Spagna e Germania andare a una velocità superiore. Aspettiamo la crescita di squadra, grazie a Spalletti, perché nessuno di questi giocatori in un mese può diventare fenomeno. Spalletti non può dirlo, ma non abbiamo avuto la forza di osare perché non abbiamo campioni».

BLOCCO INTER – «Volete conoscere il mio pensiero? In Italia la squadra nerazzurra non ha rivali, almeno per adesso, ma secondo me non ha neanche un fuoriclasse».

LAUTARO E CALHANOGLU – «Ottimi giocatori, non fuoriclasse. Guardate il centravanti: dilaga in Serie A, fatica in Champions e ai mondiali perde il posto davanti ad Alvarez, del City. Il turco è bravo ma non spacciamolo per Xavi o Iniesta per favore».

