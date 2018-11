Roma, nessuno come Di Francesco: ha la media punti più alta di sempre in Europa

Numeri incredibili per Eusebio Di Francesco in Europa: è l’allenatore della Roma con la media punti più alta di sempre

La Roma fatica a ingranare nel campionato di Serie A ma ha messo la quinta in Champions League. Il club giallorosso ha collezionato 9 punti dopo 4 giornate e con un pareggio contro il Real Madrid potrebbe già strappare il pass per il prossimo turno di Coppa. La Roma, come detto, ha difficoltà enormi in campionato, ha perso punti in casa contro Chievo, Atalanta e Spal, ha perso in trasferta al Dall’Ara contro il Bologna ma in Europa continua a sorprendere. I giallorossi, guidati da mister Eusebio Di Francesco, hanno sorpreso nella passata stagione europea, e puntano nuovamente a sorprendere.

La Roma sotto la gestione Di Francesco è saluta a quota 9 vittorie su 16 partite in Champions League. Nelle ultime occasioni, in casa, sono cadute anche Barcellona e Liverpool (quarti e semifinale dello scorso anno). La media punti con EDF in panchina, in Europa, è di 1.81 a partita. Il tecnico giallorosso è il miglior allenatore della storia romanista per media punti in Europa: nessuno è riuscito a far meglio di Di Fra che è davanti a Luciano Spalletti (1.50), Claudio Ranieri (1.43), Fabio Capello (1.25) e Rudi Garcia con 0.92.