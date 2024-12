Di Francesco Venezia: «Peccato per il gol annullato, sarebbe stato il giusto premio»

Le parole di Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, in conferenza stampa dopo il pareggio dei lagunari contro il Como

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio in Venezia Como. Di seguito le sue parole.

GOL SUBITO CON IL VENTO A FAVORE – «E’ stata la chiave della partita quel momento. Era quasi impossibile giocare nel primo tempo, loro hanno qualità nel palleggio, peccato. Ho cercato di modificare poco l’assetto iniziale. Peccato per il gol finale annullato. Sarebbe stato il giusto premio».

NON HA MESSO PUNTE QUANDO ERA SOTTO – «Mi sono reso conto che quando cambi tanto a volte magari non tiri più in porta, quindi ho cercato di mantenere l’assetto iniziale anche per non dare troppi concetti diversi ai ragazzi».

SETTIMANA COMPLICATA – «Ho esperienza per rimanere lucido in ogni momento, ho una società che crede su chi lavora e propone un qualcosa. Passare in due parite da uno che fa crescere la propria squadra ad uno che non sa tenere la propria squadra… ma potete scrivere quello che volete, rimango sereno».

DUNCAN – «Mettendoci così pensavo che potesse darci una mano in fase difensiva viste anche le condizioni meteo. Lo avevo visto molto bene in settimana, poi la scelta si lega al fatto che non ci fosse Duncan».