Napoli, Di Lorenzo: «Ringrazierò per sempre Ancelotti. Siamo pronti per il 2020»

Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Sky Sport del 2020 iniziato con Gattuso, dedicando anche un pensiero affettuoso a Carlo Ancelotti.

GATTUSO – «Gattuso si è presentato con grande carica, noi ci siamo messi a disposizione per imparare i suoi schemi e quello che ci chiede. Sono fiducioso, stiamo lavorando bene. Ora dobbiamo recuperare i punti in campionato».

ANCELOTTI – «Ringrazierò per sempre Ancelotti. Sono riuscito ad arrivare al Napoli e lo ringrazio per la fiducia datami visto che non era facile darla ad un ragazzino che arrivava da una squadra retrocessa. Mi spiace come è andata ma dobbiamo guardare avanti. Siamo pronti per affrontare questo 2020.»