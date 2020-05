Di Natale: «Scudetto? Merita la Lazio, gioca meglio di tutti. Su Ronaldo…»

Totò Di Natale ha parlato in una lunga intervista a Tuttosport: queste le parole dell’ex attaccante dell’Udinese

SCUDETTO – «Per me lo merita la Lazio. Ha dimostrato di giocare meglio di tutti e di avere un grande allenatore. La Juve è una squadra fortissima ma mi piace di più la Lazio. L’Inter? L’anno prossimo Conte avrà una rosa per vincere lo scudetto. Sta costruendo qualcosa di importante».

RONALDO – «Con chi vorrei giocare? Cristiano Ronaldo, per la velocità di gambe e testa. Io ero un po’ come lui, sarebbe stato bello giocare insieme».

RIMPIANTI – «Zero. Volevo restare a Udine, avevo firmato un contratto di 4 anni. Avevo appena vinto la classifica cannoniere. Mi sentivo un giocatore importante e non volevo cambiare. Anche il Liverpool mi voleva, era disposto a tutto. Ma che senso aveva aver detto di no alla Juve per poi andare in Inghilterra».