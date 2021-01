Di Pardo titolare in Juve-Spal: nuovo innesto dall’Under 23 per Pirlo che potrebbe lanciare il terzino dal primo minuto

Potrebbe essere Alessandro Di Pardo, riferisce Sky Sport, la sorpresa in casa Juventus in vista dell’impegno in Coppa Italia contro la Spal.

Il terzino destro classe 1999, che in questa stagione ha collezionato 9 presenze, un gol e un assist in Serie C con la Juventus U23, potrebbe fare il suo esordio in Prima Squadra dando un po’ di riposo a Cuadrado. Andrea Pirlo confermerebbe così la sua tendenza a dare fiducia ai giovani provenienti dalla Seconda Squadra.