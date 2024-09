Dida: «Il MILAN può fare un bel campionato. IBRAHIMOVIC vuole vincere sempre, sa come si fa. Mi piace la JUVE di MOTTA. Lautaro da Pallone d’Oro? Vi spiego perché NO»

Le parole di Nelson Dida, ex portiere brasiliano del Milan, sulla stagione che si aspetta dai rossoneri

Nelson Dida è stato un grande portiere di un grande Milan. La Gazzetta dello Sport lo ha interrogato sulle prospettive della squadra attuale, alla luce del difficile inizio che ha portato Fonseca a raccogliere solo 2 punti in 3 gare, facendolo poi spaziare anche su altri club e sulla sua nuova passione.

IL PADEL – «In fondo, anche nel padel noi ex giocatori rimaniamo molto competitivi. Candela è sicuramente il più forte, ma io mi alleno solo tre volte a settimana. Il passato di portiere mi torna utile sotto rete, certi riflessi non li ho persi. E si impara sempre qualcosa di nuovo. Il padel ti aiuta a conoscere meglio il tuo compagno di squadra per compensare i punti deboli di ciascuno e completare i ruoli, a seconda della posizione in campo».

FONSECA – «É un allenatore intelligente. Fonseca conosce bene il campionato. Lavorare nel Milan richiede un qualcosa in più, perché si tratta di una squadra più importante rispetto alle sue precedenti. E questo può pesare un po’. Ma l’importante è che lui mantenga la calma, la tranquillità e continui a lavorare su quello che ha in mente. E con la fiducia nei suoi giocatori può fare un bel campionato».

IBRA PUO’ AIUTARE – «Sicuramente. Zlatan rappresenta bene quel che è il Milan, di cui conosce tutto. Sappiamo della sua grande passione per questo club. Ibrahimovic non vuole mai perdere, così grazie alla sua presenza, in spogliatoio e a contatto dello staff, c’è la garanzia che il Milan debba puntare sempre a vincere».

LA JUVE DI MOTTA – «Thiago ha fatto molto bene al Bologna, sono certo che con la qualità a disposizione alla Juventus e con un po’ di tempo per lavorare, può fare di nuovo bene».

LAUTARO DA PALLONE D’ORO – «Sta facendo benissimo in Serie A, per l’Inter e con la sua nazionale, ma ci sono altri giocatori che secondo me sono ancora migliori».