Nuova vita per Diego Forlan: debutto da tennista agli Open Uruguay

Diego Forlan ha fatto il suo debutto nel mondo del tennis professionistico: ha giocato nel torneo del doppio maschile

Diego Forlan ha fatto il suo debutto nel mondo del tennis professionista oggi agli Uruguay Open. L’ex attaccante di Manchester United, Atletico Madrid e Inter oltre che della Celeste, ha giocato negli ottavi del torneo di doppio maschile con l’argentino Federico Costa contro i Boliviani Arias e Zeballos.

Un debutto non dei migliori per il due volte scarpa d’oro e per il miglior giocatore del mondiale 2010: perso in due set 6-1 e 6-2.