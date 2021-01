Dimarco fa le fortune del Verona: per l’Inter è già un rimpianto?

Federico Dimarco con un super gol ha regalato la vittoria al Verona: altra prestazione maiuscola dell’esterno. Per l’Inter è già un rimpianto?

Altra partita, altra grande prestazione e altro super gol di Federico Dimarco. L’esterno dell’Hellas Verona, anche contro il Crotone, è andato a segno dopo il clamoroso gol di quattro giorni fa contro il Torino. Sotto l’esperta guida di Juric, l’ex Inter sta facendo una grande stagione aumentando, forse, i rimpianti dei tifosi nerazzurri che si saranno posti la solita domanda: «Ma non potevamo tenerlo?».

In effetti se a destra Hakimi sta facendo fuoco e fiamme, dalla parte opposta sia Young che Perisic non viaggiano allo stesso livello del marocchino. È un’Inter a due velocità che a destra sfonda, a sinistra arranca. Dimarco è in prestito al Verona che vanta un diritto di riscatto intorno ai 6 milioni. L’Inter ha un contro-riscatto in proprio favore che eserciterà. Quando? Difficile a gennaio (a meno che non parta Perisic), probabile in estate. Intanto crescono i rimpianti anche vedendo il rendimento dell’esterno mancino che, al netto di alcuni svarioni difensivi come quello odierno in occasione del gol di Messias, si sta rivelando una freccia preziosissima nel bellissimo arco di Juric.