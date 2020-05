Diritti serie A, sesta rata non versata: mancano 233 milioni

Diritti serie A, sesta rata non versata alla Lega: mancano 233 milioni. Sky, DAZN e IMG adesso chiedono uno sconto

Ancora una battaglia che rischia di proseguire soprattutto nel prossimo triennio. La sesta rata – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – non è stata versata dalle televisioni che detengono in diritti TV.

Sky, DAZN e IMG (estero) – si legge – chiedono uno sconto per l’attuale stagione sospesa a causa del Covid-19. I club sperano di terminare il conflitto con un decreto del Governo.