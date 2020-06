Diritti TV serie A, De Laurentiis si schiera contro Sky: se la TV non pagherà la rata, non ci saranno gare. Rimane il nodo dei pagamenti

Nessuna partita senza la rata. Ormai è scontro totale tra i club e le TV che detengono i diritti del massimo campionato, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

De Laurentiis, presidente del Napoli, si è scagliato contro Sky. Se non ci sarà il pagamento della rata pendente non si scenderà in campo, almeno questo conferma il presidente del Napoli. Rimane il nodo pagamenti, lo scontro è appena iniziato.