Diritti tv Super League: quattro proposte per trasmettere le gare

Diritti tv Super League: in quattro si contendono il monopolio per il nuovo campionato europeo fondato dai 12 club

La Super League è quasi realtà. Il comunicato dei 12 club fondatori ha sconvolto il mondo del calcio che ora si interroga anche sui diritti tv. Dove sarà possibile visionare le sfide?

Al momento, come spiega il Financial Time, sembrano essere 4 le aziende che si contendono il monopolio sulla competizione. Si tratta di Amazon, Facebook, Disney e Sky. Le entrate per i diritti tv della competizione dovrebbero essere 4 milioni.