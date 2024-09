Djalo Porto, AFFARE FATTO per il difensore della Juventus. Ecco la situazione di mercato

Djalo Porto, TUTTO FATTO per il passaggio del difensore! CESSIONE completata: la FORMULA dell’affare e tutti i dettagli

È stata completata la cessione di Djalò al Porto. Il calciomercato Juve ha trovato una sistemazione al difensore dopo il mancato passaggio alla Roma. Prestito al club portoghese per il giocatore che non era nei piani di Thiago Motta.

Come riportato da Fabrizio Romano, il difensore è appena atterrato in Portogallo. Adesso Giuntoli lavorerà per sistemare altri due giocatori ovvero Arthur e Kostic che non potranno più andare in Arabia in quanto il mercato ha chiuso oggi alle 16.