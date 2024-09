Djuric: «Monza, PUNTI PERSI contro la Fiorentina. Obiettivo? Vogliamo avere QUELL’AMBIZIONE»

Le parole del centravanti del Monza Djuric sul pari contro la Fiorentina: sottolineando il rammarico da parte della squadra biancorossa

Le parole ai microfoni di DAZN del centravanti del Monza Djuric che è tornato a parlare della gara contro la Fiorentina.

«Era la mia prima partita dall’inizio. Siamo partiti bene, siamo un po’ amareggiati per il risultato finale ma nel complesso è il risultato giusto. L’esperienza mi da una mano, poi negli anni ho alzato il livello delle squadre in cui ho giocato, quindi merito anche del Monza e dei miei compagni. Abbiamo una società forte e ambiziosa. Sappiamo che l’obiettivo nostro è la salvezza, poi quello che verrà in più lo prenderemo»