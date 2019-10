Djuricic: «Vittoria importante. Il gol lo dedico a un mio amico: ecco perché» – VIDEO

Filip Djuricic con un suo gol ha deciso Hellas Verona-Sassuolo: in zona mista spiega a chi ha dedicato quella rete

(-Dal nostro inviato al Bentegodi, Antonio Parrotto) Non poteva che passare Filip Djuricic in zona mista dopo che un suo gol (bellissimo) ha deciso Hellas Verona-Sassuolo. L’attaccante di De Zerbi ha commentato spiegando a chi ha dedicato quell’importantissimo gol che rilancia i neroverdi in classifica.

«È stata una vittoria importante. Il gol lo dedico ad un mio amico che ha avuto un incidente. Era una brava persona e il gol è per lui»