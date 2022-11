Do you remember? Allegri sa come battere il PSG

Do you remember? Massimiliano Allegri, con la sua Juve, sa come si fa a battere il Paris Saint Germain

Stasera la Juve affronta il Psg con l’incertezza di quale risultato debba fare per accedere all’Europa League. Potrebbe persino bastare una sconfitta, se il Maccabi contemporaneamente non facesse punti in casa nel confronto con il Benfica. L’ultima vittoria bianconeri sul club di Parigi risale a 5 anni fa, esattamente il 26 luglio del 2017 a Miami, all’Hard Rock Stadium. In quel tour americano la Juve era guidata da Massimilano Allegri, mentre i francesi avevano Unay Emery. I destini oggi sembrano opposti: l’italiano ha ammesso ieri in conferenza stampa di vivere il periodo più delicato della sua carriera, a maggior ragione ripensando a quell’epoca dove era fresco dalla delusione di Cardiff, che

però rappresentava la vetta del suo percorso in Champions laddove oggi si trova nel punto più basso. Quanto al tecnico spagnolo, il principesco accordo con l’Aston Villa di 4 anni e mezzo gli apre un futuro più che interessante.



In quell’estate furono i bianconeri a prevalere 3-2 con questa sequenza nel punteggio: 1-0 di Higuain; pareggio di Guedes; nuovo vantaggio firmato Marchisio e risposta di Pastore, prima che ancora il Principino determinasse il successo finale dagli 11 metri. Sono passati solo 5

anni fa, ma il mondo è cambiato: Higuain e Marchisio non giocano più, Guedes è al Wolverhampton, Pastore sta nell’Elche. E quella Juve, che vinceva campionati e in Europa andava molto avanti, non c’è proprio più.