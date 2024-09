Bologna, Dominguez si PRESENTA: «Voglio mettermi in gioco. HO SCELTO questa piazza perché...»

Le parole in conferenza stampa del nuovo attaccante del Bologna Benjamin Dominguez dopo le prime apparizioni in rossoblu

In conferenza stampa, il nuovo attaccante del Bologna Benjamin Dominguez, ha voluto presentarsi così dopo le prime dichiarazioni in rossoblu.

«Per me venire qui è molto importante, sono i primi passi in un campionato europeo. Sono molto contento. La cosa che mi è piaciuta di più da quando sono arrivata è l’atteggiamento e l’accoglienza dei compagni che mi hanno aiutato da subito. Ho scelto Bologna perché la città mi piace molto e il Club è molto attrattivo per la sua storia, poi ora c’è anche l’opportunità della Champions. Mi piacerebbe diventare importante per il Club, e ho molto voglia di mettermi in gioco».