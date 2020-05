Donadoni: «Serie A? Sarebbe fondamentale ripartire»

Il tecnico dello Shenzhen Roberto Donadoni ha detto la sua sulla possibile ripartenza del campionato di Serie A

Roberto Donadoni ha espresso le sue considerazioni in merito all’eventuale ripresa della Serie A: «La priorità deve essere la salute, devono esserci tutte le condizioni. Se però ci saranno, sarà un segnale importante per tutti. Lo sport è praticato da tantissimi giovani, è parte essenziale della vita di ognuno di noi. La parola normalità, oggi, va messa tra virgolette. Ma il ritorno allo sport sarebbe un messaggio fondamentale».

«Consigli alla Serie A? È una situazione inedita. Penso che l’essenziale sia adeguarsi alle circostanze, fare in modo che non si accumuli troppa pressione sui giocatori visto che ce n’è già abbastanza. Bisogna essere coscienti del fatto che ci si sta comunque preparando per ritornare alla propria passione. Giocare a calcio è innanzitutto un piacere», ha ammesso l’attuale tecnico dello Shenzhen ai microfoni di Sky Sport.