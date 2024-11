Donnarumma, una squadra italiana insegue il portiere

Il portiere dei parigini potrebbe presto salutare il Parco dei Principi, tante le squadre interessate

Gianluigi Donnaurmma, portiere del Paris Saint-Germain, potrebbe saltare la capitale francese come riportato da La Gazzetta dello Sport. A questo punto si scatenerebbe una vera e propria asta per l’estremo difensore, con vari club interessati tra cui l’Inter.

DONNARUMMA – «Non è stata una bella serata, quella di martedì in Baviera. E non solo per via della sconfitta che complica i piani di qualificazione del Psg. Per Gianluigi Donnarumma c’è stato pure lo smacco di dover seguire la disfatta dalla panchina. Non era mai successo in Champions da quando è a Parigi. Salvo per infortunio. Ma contro il Bayern Monaco il capitano della Nazionale ha dovuto cedere il posto a Matvey Safonov. Un cambio di direzione radicale da parte di Luis Enrique che non garantisce il posto a nessuno, con il rischio però di creare instabilità anche in prospettiva di un rinnovo che non arriva. Un fronte monitorato da tutti i grandi club europei, dall’Inter al Bayern Monaco, dal Manchester City al Liverpool. Intanto stasera con il Nantes, si capirà se si è trattato solo di turnover».