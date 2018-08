Il club biancoceleste annuncia sui social la doppia operazione in entrata. Badelj e Joaquin Correa sono pronti a mettersi a disposizione di mister Simone Inzaghi: ecco la foto del tweet ufficiale

La Lazio piazza il doppio colpo. Questa mattina sono stati formalizzati gli ingaggi di Badelj, svincolato dopo l’esperienza alla Fiorentina, e Joaquin Correa, classe ’94 ex Siviglia. Il trequartista argentino aveva già militato nel nostro campionato durante la stagione 2015-2016: con la casacca della Sampdoria collezionò 31 presenze, condite da 3 gol.

Il mediano croato, che era sul taccuino di molti club europei, arriva alla Lazio a parametro zero. “El Tucu” Correa, invece, approda in serie A a titolo definitivo per 16 milioni più 3 di bonus. Due innesti ambiziosi per i biancocelesti, intenti a rimpiazzare Felipe Anderson (direzione West Ham United) e a cautelarsi per far fronte all’eventuale partenza della stella Milinkovic-Savic. I tifosi possono stare tranquilli: la Lazio vuole confermarsi anche la prossima stagione, con un obiettivo chiamato Champions League da centrare a tutti i costi.