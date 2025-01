Dorgu Manchester United, spiazza la decisione del Lecce sull’offerta ricevuta. La situazione attuale

Dorgu Manchester United, arriva subito la risposta del Lecce sull’offerta proposta dagli inglesi. Arrivano le condizioni dei pugliesi

Dorgu Manchester United è una trattativa che sta entrando sempre più nel vivo, e secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sarebbe arrivata la risposta del Lecce.

LA SITUAZIONE – Il consiglio di amministrazione del Lecce insiste sul € pacchetto da 40 milioni di euro per Patrick Dorgu al Manchester United, altrimenti non gli sarà permesso di andarsene a gennaio. Il club italiano spera di tenere il giocatore fino all’estate, a meno che non venga rispettata la valutazione. Il secondo tentativo del Manchester United, per ora, non è bastato.