Dorgu Manchester United, contatti intensi con il Lecce. Alzata l’offerta degli inglesi: fumata bianca vicina?

Dorgu Manchester United, contatti intensi tra il Lecce e la squadra inglese e i pugliesi. Accordo sempre più vicino tra le parti

Novità importanti sulla trattativa Dorgu Manchester United: accordo vicino ai 37 milioni di euro. Ecco la situazione raccontata da Fabrizio Romano.

LA SITUAZIONE – Manchester United e Lecce sono di nuovo in contatto diretto in questo momento per Patrick Dorgu. L’accordo si avvicina per il pacchetto da 36/37 milioni di dollari € e le parti sono ancora fiduciose di raggiungere l’accordo. Dorgu vuole il trasferimento, pronto un accordo quinquennale con il Manchester United, concordato anche dagli agenti.