Dorgu Manchester United, visite mediche per l’ex Lecce. A breve l’ufficialità dell’affare di mercato

Dorgu Manchester United, tempo di visite mediche per l’ex esterno del Lecce. Dopo esse verrà firmato il contratto e quindi data l’ufficialità

Dorgu è diventato un nuovo giocatore del Manchester United. Ora per l’ex Lecce è tempo delle visite mediche e poi la firma. Ecco il racconto di Matteo Moretto.

LA SITUAZIONE ATTUALE – Il Manchester United sta organizzando le visite mediche per Patrick Dorgu. Affare già chiuso con il Lecce, come raccontato ieri. Nelle prossime ore il calciatore volerà in Inghilterra.

