Dragusin Napoli, parla l’agente: «Onorati di questa offerta. Ecco quale sarà il futuro del ragazzo»

Dragusin Napoli: Florin Manea, agente del difensore rumero, ha parlato così del suo assistito. Le sue dichiarazioni sul futuro dell’ex Genoa

Florin Manea ha parlato ai microfoni di Telecapri del futuro del suo assistito Radu Dragusin, difensore del Tottenham e oggetto di desiderio del calciomercato Napoli. Di seguito le parole dell’agente:

PAROLE – «E’ un onore per Radu essere desiderato da squadre come Napoli e Juve, ma in questo momento sono solo voci. Siamo concentrati sul Tottenham, ha ancora 5 anni di contratto. Non è facile andare in un top club e imporsi fin da subito, ha ancora 22 anni. Se non giocherà mai quest’anno è normale che si faranno altre valutazioni: a gennaio non si muove, a giugno si valuterà».