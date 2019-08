Dramma Luis Enrique: morta la figlia Xana! Aveva 9 anni

E’ venuta a mancare Xana, figlia di Luis Enrique. A dare l’annuncio lo stesso tecnico spagnolo ex Roma

Grave lutto per Luis Enrique. Il c.t. della Spagna, che aveva deciso di abbandonare la guida della Nazionale per stare vicino alla figlia Xana, piange quest’oggi la morte della figlia che da 5 mesi lottava contro un tumore delle ossa.

Dopo cinque mesi di lotta, la piccola figlia di Luis Enrique, ex allenatore della Roma, non ce l’ha fatta. Luis Enrique e la sua famiglia hanno confermato la notizia via social, ringraziando gli amici e i parenti, e anche l’ospedale che in tutti i modi ha provato ad evitare la tragedia.