Ds Southampton: «Alcaraz alla Juve? Questa cessione...»

Jason Wilcox, direttore sportivo del Southampton, ha parlato del recente trasferimento di Carlos Alcaraz alla Juventus, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Questa è la mossa giusta per Charly in questo momento. Questa cessione permetterà a Charly di fiorire in un club grandioso come Juventus… e poi sarà un successo per il Southampton».