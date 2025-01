Inter, Dumfries commenta: «È difficile accettare questo pareggio, abbiamo giocato bene»

Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, ha parlato nel post gara dopo il pareggio ottenuto in Serie A contro il Bologna



Nel post gara di Inter Bologna, Denzel Dumfries, uno degli autori dei gol del match del 19° turno di Serie A, ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio ottenuto dai nerazzurri. L’esterno olandese ha pareggiato i conti al 19′ rispondendo al vantaggio iniziale dei rossoblù realizzato da Castro. Ecco le sue parole nell’intervista doppia assieme a Yann Sommer.

PAREGGIO- «È difficile accettare questo pareggio, abbiamo giocato bene e soprattutto abbiamo preso due gol che sono arrivati in un certo modo. Ma dobbiamo guardare avanti»..

2025 INIZIATO ALLA GRANDE, 3 GOL PER ME – «No, lavoro ogni giorno per migliorare il mio gioco. Non sono contento per quanto successo ma l’importante è andare avanti».