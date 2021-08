Dumfries: «Inter, me lo sentivo. Champions? Abbiamo un’ottima rosa»

Denzel Dumfries, intervistato da Inter Tv, ha parlato di questa sua nuova esperienza nerazzurra. Ecco le sue parole

Intervistato da Inter Tv, il neo acquisto nerazzurro, Denzel Dumfries ha parlato di questi primi giorni con la nuova squadra e di quello che si aspetta dal futuro. Le sue parole:

COME STA ANDANDO – «Sta andando bene e mi sto trovando bene. La mia prima settimana è andata alla grande. Questo è un grandissimo club. Mi piace molto il centro sportivo e lo stadio è davvero impressionante. Non ho ancora avuto modo di vedere molto della città di Milano ma le cose che ho visto finora sono davvero carine. Mi sento fortunato qui. E’ stato un momento unico per me. Naturalmente avevo tanta voglia di entrare in campo».

ORGOGLIO – « Sono orgoglioso di indossare questi colori. Voglio fare bene e come squadra vogliamo provare a vincere un altro titolo. Sono una persona molto ambiziosa e voglio fare bene quest’anno».

CHAMPIONS – «Credo sia il più grande torneo per club in Europa, è sempre bello giocarci. Ci sono ottime squadre in Europa ma anche noi siamo una di quelle. Abbiamo un’ottima rosa. Ci sono tante squadre importanti ed è una competizione speciale. Non vedo l’ora di iniziare».

