Dumfries a Mediaset: «Molto felice per la vittoria di oggi e anche la prestazione personale. In finale...»

Il difensore dell’Inter, Dumfries, autore della doppietta in semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta, ha parlato nel post gara

Denzel Dumfries, autore di una doppietta stasera, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo esser stato premiato come il migliore in campo della match di Supercoppa Italiana tra Inter e Atalanta. Ecco le sue parole:

OGGI IN VERSIONE BOMBER – «Sono molto felice per la vittoria di oggi e anche la la prestazione personale. Sono contento soprattutto per aver contribuito alla vittoria del gruppo».

CON QUESTA FORZA E DETERMINAZIONE L’INTER PUÒ VINCERE TUTTI I TROFEI? – «Sì, penso che abbiamo giocato bene. Siamo sulla buona strada, dobbiamo continuare così pensando step by step».

CHI PREFERISCO INCONTRARE IN FINALE? – «Non ho una preferenza, dobbiamo essere concentrati sulla finale e solo sulla nostra squadra».