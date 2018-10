Dybala esulta: «Indimenticabile segnare in uno stadio così»

Il commento di Paulo Dybala dopo la bella vittoria della Juventus in casa del Manchester United. Ecco le sue parole

La Juve passa a Old Trafford con un gol di Paulo Dybala. La Joya ha commentato la bella vittoria della Juventus in casa del Manchester United, parlando così in zona mista: «Oggi è stata una bellissima serata. Indimenticabile segnare in uno stadio così, lo avevo scritto anche ieri nei social, quindi sono molto felice. L’Inghilterra mi porta bene? Ho segnato a Wembley ed è stato molto bello, poi segnare qui, è stato tutto bello perché da ragazzo osservi quegli stadi e sogni di giocarci. Poi era da tanto che la Juve non vinceva qui, quindi c’era un plus».

Prosegue Dyaba parlando anche del dialogo con Cristiano Ronaldo: «Lezione contro il Genoa? Avremmo voluto vincere ma il pari ci è servito per parlare, per sapere e correggere gli errori. Un po’ sì, ci ha fatto bene, però noi siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Ronaldo? Stiamo lavorando bene. Oggi abbiamo dimostrato la nostra forza, giocando con grande personalità nello stadio dello United. Il Manchester ci ha permesso un po’ di giocare, ci ha dato un po’ di spazio e nel secondo tempo hanno cambiato, era normale aspettarsi un cambiamento nella ripresa ma noi abbiamo giocato molto bene in fase difensiva, siamo stati bravi».