Dybala, ‘Joya’ Roma: De Rossi vola e vede la Champions

Dybala è la Joya della Roma, contro il Torino è stato protagonista di un match da campioni e ora De Rossi vede la Champions League.

I numeri non mentono mai e dall’arrivo di DDR sulla panchina giallorossa la squadra ha iniziato a macinare gioco e punti. 15 su 18 e ha perso soltanto con l’Inter all’Olimpico. Il treno per la Champions League è stato (ri)preso dopo un periodo di appannamento e ora è soltanto a -4 dal Bologna (in attesa del recupero dell’Atalanta contro l’Inter). Certo è che la Roma ha acquisito una nuova mentalità e con un Dybala così e difficile pensare possa restare fuori dalla corsa. De Rossi ha riportato entusiasmo e, soprattutto, è entrato dentro al gruppo con il carisma che l’ha sempre contraddistinto da giocatore creando empatia (come dimostrato l’abbraccio di gruppo dopo il secondo gol dell’argentino). La Roma c’è è viva e si è permessa il lusso di poter tenere in panchina Lukaku per gran parte del match.