Dybala tentato dalla Liga ma Paratici vuole blindarlo

Paulo Dybala è rinato alla Juve: sembrano lontani i tempi in cui la Juve voleva disfarsene per 70 milioni

In estate Paulo Dybala è stato vicinissimo prima al Manchester United e poi al Tottenham per cifre alle quali ora la dirigenza bianconera mai si sognerebbe di accettare. Un nuovo acquisto per Fabio Paratici che, secondo Tuttosport, è in contatto costante con Jorge Antun, agente della Joya per discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. L’intenzione è quella di arriva ad un nuovo accordo per presentarsi poi con maggior forza al mercato estivo quando non mancheranno i top club pronti a tornare alla carica.

Come riferisce il Corriere dello Sport, Real Madrid e Barcellona sono tra le squadre più interessate all’argentino anche perchè le big spagnole sono gli unici due club che anche la scorsa estate avrebbero convinto il giocatore a lasciare Torino e continuano ad esercitare un enorme fascino su di lui.