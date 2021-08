Edin Dzeko è tornato a Roma dopo il viaggio in Croazia: le sue dichiarazioni sul possibile approdo all’Inter

«Adesso vado dai miei figli che non vedo da due settimane a causa del ritiro in Portogallo. Se domani sarò a Trigoria? Vediamo. Step by step».