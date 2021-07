Dzeko via dalla Roma? Inter e Juve pronte ad appofittarne

Edin Dzeko e il tormentone di mercato: resta alla Roma? Inter e Juventus pronti ad accogliere il bosniaco. Le ultime

C’è anche Edin Dzeko nella lista dei possibili rinforzi in attacco per la nuova Juventus di Massimiliano Allegri. L’attaccante bosniaco sarebbe disposto a lasciare la Roma già in estate, ad un anno dalla scadenza del contratto, ma solo a patto che il club giallorosso lo liberi a zero.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il giocatore è sempre seguito da Juventus e Inter, che sarebbero pronte ad ingaggiare il centravanti solo a parametro zero. La Roma, dal canto suo, vorrebbe però monetizzare il più possibile dalla sua eventuale cessione.

