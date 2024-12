Dzemaili analizza: «Atalanta-Milan? Nel primo tempo i rossoneri mi sono piaciuti. Sul gol di De Ketelaere...»

Dzemaili analizza dopo Atalanta-Milan: «Nel primo tempo i rossoneri mi sono piaciuti. Sul gol di De Ketelaere…». Le parole

Dzemaili ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport commentando la sconfitta del Milan contro l’Atalanta e non solo. Le sue dichiarazioni:



PAROLE – «Nel primo tempo il Milan mi è piaciuto, ha provato qualcosa piu dell’Atalanta. È mancato Reijnders, l’abbiamo visto poco e non l’abbiamo visto nella zona in cui lui fa male, tra le linee. Un giocatore come lui è mancato nel secondo tempo quando i ritmi sono stati più bassi. Gol De Ketelaere? Sono d’accordo con Fonseca, per me è fallo».