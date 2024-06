Ederson: «Ecco i più difficili da marcare in Serie A; futuro? Incuriosito dalla Premier»

Le parole di Ederson, centrocampista dell’Atalanta alla sua prima convocazione nel Brasile, sulla stagione appena conclusa

Intervenuto ai microfoni di Lance, Ederson, il centrocampista dell’Atalanta, dopo la chiamata dal Brasile per la Coppa America, ha risposto così sulla stagione appena conclusa. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «La migliore squadra che hai affrontato? L’Inter. L’avversario più difficile da marcare? Dybala, Chiesa e Lautaro, è molto difficile da marcare. Giocare in Europa o in Brasile? In questo momento in Europa. Un campionato dove vorresti giocare in futuro? Mi incuriosisce molto la Premier League».