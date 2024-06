Ederson: «Stagione FANTASTICA con l'Atalanta. Gasperini? Maestro. Se dovessero arrivare OFFERTE...»

Il centrocampista dell’Atalanta Ederson ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra calciomercato, Europa League

Tramite AS, il centrocampista dell’Atalanta Ederson ha voluto rilasciare qualche dichiarazione.

«Questa stagione è stata eccellente. Sono molto soddisfatto di aver raggiunto i miei obiettivi personali e di averli conciliate con quelli dell’Atalanta, arrivando in finale di Europa League e vincendo per i tifosi. Avevamo una mentalità molto forte e sapevamo che saremmo stati in grado di rubare la palla. Era una finale, quindi tutto era più intenso, tutto è andato per il meglio. Gasperini è un grande allenatore, aiuta i giovani e tira fuori il meglio da molti giocatori. Mi ha aiutato tantissimo, a fine stagione l’ho ringraziato per tutto quello che ha fatto per me. Calciomercato? La priorità è di fare bene con il Brasile. Se dovesse arrivare una proposta di trasferimento importante, dovrà essere l’Atalanta la prima ad accettare. Ho un buon rapporto con il club e, quando mi comunicheranno eventuali offerte, inizieranno eventuali colloqui, però ad oggi mi trovo bene all’Atalanta».