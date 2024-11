El Shaarawy: «Roma, stasera serve una prova d’orgoglio! Siamo consapevoli di queste cose»

El Shaarawy ha rilasciato qualche dichiarazione prima della partita contro l’Union Saint-Gilloise in Europa League. Le parole

Ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante della Roma El Shaarawy ha rilasciato queste dichiarazioni prima del match d’Europa League.

LE PAROLE – «Una partita che dobbiamo affrontare nel modo giusto, c’è solo un risultato che è quello della vittoria. Bisogna fare una partita seria per portare a casa i tre punti per la classifica, ma soprattutto per il morale. Siamo consapevoli che possiamo fare meglio, prima di ogni altro discorso possiamo e dobbiamo dare qualcosa in più. Oggi possiamo fare una prova d’orgoglio, ci sono stati troppi risultati altalenanti in questo periodo. Una vittoria oggi ci può dare fiducia per le prossime»