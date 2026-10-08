Elezioni AIA 10 ottobre: via libera dal TAR, I tre candidati

Tre candidati in corsa per guidare gli arbitri italiani: Pacifici favorito, ma Massini e Lo Cicero non mollano

L’Associazione Italiana Arbitri sceglierà sabato 10 ottobre il suo nuovo presidente, al termine di mesi di tensione tra vicende disciplinari e battaglie legali. A dissipare l’ombra di un possibile blocco del voto è arrivata la decisione del TAR del Lazio, che ha respinto la richiesta di sospensiva cautelare presentata dall’ex presidente Antonio Zappi. Il merito del ricorso verrà discusso solo all’inizio del 2027.

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Il caso Zappi

Zappi, decaduto dalla carica dopo la squalifica di 13 mesi per presunte indebite pressioni su Ciampi e Pizzi, aveva deciso di portare la vicenda davanti alla giustizia amministrativa dopo le condanne del Tribunale Federale Nazionale, della Corte Federale d’Appello e del CONI. Un eventuale accoglimento del ricorso avrebbe potuto mettere in discussione la validità del voto e coinvolgere anche CONI e FIGC. Per ora, invece, la strada elettorale resta libera.

I tre candidati

Gli arbitri andranno alle urne per la quarta volta in cinque anni. In corsa ci sono Carlo Pacifici, già presidente prima dell’era Zappi e dato per favorito, con Alfredo Trentalange come vicario; Francesco Massini, attuale reggente e vicepresidente vicario uscente; e Lo Cicero, terzo sfidante.

Come si vota

L’Assemblea sarà composta da 950 elettori: 206 presidenti di sezione, 733 delegati regionali e 11 tra dirigenti e benemeriti. La Lombardia pesa di più con 122 votanti, davanti al Piemonte con 77, mentre Bolzano ne esprime sette. A livello territoriale prevale la macroregione Nord con 336 aventi diritto, seguita da Centro (323) e Sud (291).

Per vincere al primo turno servono almeno 476 voti, la metà più uno. Se nessuno li raggiunge, si va subito al ballottaggio tra i due più votati, dove basta la maggioranza dei voti validi. La votazione avverrà da remoto, con assemblea convocata alle 9.30.