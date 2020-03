Emergenza coronavirus, il Real Madrid è in quarantena. Il comunicato ufficiale è arrivato dopo la positività di un giocatore del Real Madrid basket

Il Real Madrid è in quarantena. La decisione è arrivata dopo la positività al COVID-19 di un giocatore della squadra blancos di basket. Ecco il comunicato ufficiale del club madrileno:

«Il Real Madrid CF riferisce che un giocatore della nostra prima squadra di basket si è rivelato positivo dopo aver effettuato il test per il coronavirus COVID-19.



Da questo momento in poi, la raccomandazione è stata quella di rimanere in quarantena sia per la prima squadra di basket che per la prima squadra di calcio, dato che le due squadre condividono le strutture a Ciudad Real Madrid».