Emergenza Coronavirus, Sarri: «I tuttologi mi fanno paura»

Maurizio Sarri come Jurgen Klopp. Il tecnico della Juventus non ha voluto dare lezioni su come risolvere la complicata situazione che sta vivendo la Serie A a causa dell’emergenza Coronavirus.

«I tuttologi mi fanno paura, quelli che in mezzora parlano di sei argomenti diversi. Io faccio l’allenatore e parlo di calcio, la mia conoscenza è troppo limitata per avere un’idea precisa di cosa sarebbe giusto fare. È corretto togliere due ore di divertimento alle persone che stanno in casa e far rischiare gli addetti ai lavori?».